



وهي المرة الثانية التي يتوج فيها دجوكوفيتش بلقب الدورة بعد الأولى عام 2018 على حساب السويسري روجيه فيدرر، رافعا رصيده إلى 35 لقبا في دورات الماسترز فعادل الرقم القياسي المسجل باسم الاسباني رافاييل نادال.

وضرب راونيتش بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-1، لكن دجوكوفيتش انتفض في الثانية وكسبها 6-3.

واستلم راونيتش زمام المبادرة في المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم خلالها بشوطين نظيفين، لكن سرعان ما نجح الصربي في قلب الطاولة مدركا التعادل 2-2 قبل أن يتقدم 4-2 وحافظ على أفضليته حتى حسمها 6-4.

وتوجت البيلاروسية فيكتوريا أزارانكا بلقب السيدات إثر انسحاب منافستها اليابانية ناومي أوساكا العاشرة عالميا والرابعة في الدورة التي تعتبر إحدى دورات البريمير الإلزامية لدى السيدات، بسبب الاصابة.

ونقل الحساب الرسمي للدورة على تويتر عن أوساكا قولها "أنا آسفة جدا لانسحابي بسبب الاصابة. تعرضت لاصابة في عضلة الفخذ الأيسر أمس في شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية ولم أتعاف كما تمنيت خلال الأمسية".

وتابعت "لقد كان أسبوعا مؤثرا وأريد أن أشكر الجميع للدعم الكبير".