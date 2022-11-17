وفاز دجوكوفيتش في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة قبل أن يحسم الثانية بستة لواحد.

وهو الانتصار الثاني لدجوكوفيتش في هذه البطولة الذي مكّنه من بلوغ نصف النهائي للمرة الحادية عشرة في مشواره.

وحقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فوزه الأول في المجموعة الحمراء وجاء على حساب دانييل ميدفيديف بمجموعتين لواحدة.

وانتهت المجموعة الأولى لمصلحة اليوناني تسيتسيباس بستة أشواط لثلاثة قبل أن يعادل ميدفيديف النتيجة بصعوبة في المجموعة الثانية بسبعة أشواط لستة ليتم اللجوء إلى المجموعة الفاصلة التي منحت ولاءها لتسيتسيباس بعد أن حسمها بشوط كسر التعادل.

