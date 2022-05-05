وغرّد الحساب الرسمي للدورة على تويتر "للأسف، لن يتمكن أندي موراي من اللعب بسبب المرض".

وتواجه اللاعبان 36 مرة، آخرها في نهائي دورة الدوحة في كانون الثاني/يناير 2017 عندما عزز دجوكوفيتش سجله ضد المصنف أول عالميًا سابقًا إلى 25-11، بينها 5-1 على الملاعب الترابية.

وكان موراي (78 عالميًا راهنًا) الذي يلعب بقطع معدنية في وركه منذ عام 2019 إثر جراحتين أبعدتاه لفترة عن المنافسات، يشارك ببطاقة دعوة في مدريد وفاز في أول مباراتين على الملاعب الترابية منذ خمس سنوات وتحديدًا منذ رولان غاروس 2017، أولها على العائد الآخر النمساوي دومينيك تيم ومن ثم الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 16 عالميًا.

وسيواجه دجوكوفيتش في ربع النهائي البولندي هوبرت هوركاتش الذي تغلب على الصربي دوشان لايوفيتش بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-3.

كما عبر أندريه روبليف إلى الدور ذاته بفوزه على البريطاني دانييل إيفانس بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 (9-7) و7-5.