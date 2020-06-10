جراحة في الركبة تُبعد فيدرر حتى 2021 من قبل AFP June 10, 2020 09:00 2:02 دقيقة أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، أنه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021 بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى. فيدرر -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني 3:56 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإسباني 0:48 دقيقة هازنهوتل يمتدح فيرنر 0:32 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لمواجهة مايوركا 0:39 دقيقة الإعلان عن موعد استئناف الدوري الأميركي لكرة القدم 0:43 دقيقة "كاس" تنهي الاستماع في استئناف مانشستر سيتي 0:31 دقيقة بايل يعود لتدريبات الملكي 3:22 دقيقة السماح بعودة الجماهير في الليغا يفاجىء بعض الأندية 0:38 دقيقة “دربي ميرسيسايد" في غوديسون بارك 0:21 دقيقة ستوك سيتي يكشف إصابة مدربه بفيروس كورونا