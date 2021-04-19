وخسرت أنس البالغة 26 عاما نهائي بطولة تشارلستون الأحد أمام الأسترالية أسترا شارما لتفشل في إحراز أول لقب في مسيرتها، لكنها تملك ثاني أفضل سجل هذا العام خلف الإسبانية غاربينيي موغوروزا حيث فازت بثماني عشرة مباراة مقابل ثمانية هزائم.

