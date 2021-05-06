واحتاج تيم العائد إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد غياب حوالي شهر ونصف الشهر، إلى ساعة و51 دقيقة للتخلص من منافسه الذي كسر إرساله في بداية المجموعة الأولى.

وعاد تيم إلى الملاعب في العاصمة مدريد للمرة الاولى منذ مشاركته في دورة دبي في آذار/مارس الماضي بعدما كان قرر التوقف لفترة، بحسب ما كان صرّح قبل أسابيع عدة لوسائل إعلامية نمسوية بأنه شعر وكأنه "يغرق في حفرة"، في الأشهر التي اعقبت تتويجه بلقبه الأوّل الكبير في دورات غراند سلام وتحديداً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2020.

كما تحدث عن معاناته الذهنية في مواجهة القيود الصحية المفروضة بسبب جائحة "كوفيد -19".

وضرب تيم موعدًا في ربع النهائي مع الأميركي جون إيسنر (39 عالميًا) الذي أقصى الروسي أندري روبليف السابع في مباراة قوية 7-6 (7/4)، 3-6، 7-6 (7/4) في ساعتين وخمس دقائق.

وجدد إيسنر صاحب الارسالات القوية الذي أنهى اللقاء مع 29 إرسالا ساحقًا مقابل ولا أي منها للروسي، فوزه على الأخير في ثاني لقاء بينهما بعد أن تفوق عليه في دورة ميامي للماسترز عام 2015.

وفي مباراة أخرى، تلقت آمال الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا عالميًا ضربة موجعة بخسارته في مباراته الثانية في مدريد أمام التشيلي كريستيان غارين (25) بثلاث مجموعات 4-6 و7-6 (7-2) و6-1.

واحتاج غارين المتخصص بالملاعب الترابية إلى ساعتين ونصف الساعة للفوز على مدفيديف، بعد يوم من تحقيق الأخير انتصاره الأول على التراب منذ نيسان/أبريل 2019 في نهائي دورة برشلونة عندما خسر أمام تيم، وعودته إلى الملاعب بعد إصابته بفيروس كورونا في منتصف نيسان/ابريل ما أجبره على الغياب عن دورة مونتي كارلو للماسترز.

في المقابل، فاز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك على الروسي أصلان كاراتسيف 6-4 و6-3 وحجز مقعده في ربع النهائي.