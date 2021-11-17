تسيتسيباس حزين لانسحابه من البطولة الختامية من قبل beIN SPORTS November 17, 2021 18:57 1:19 دقيقة عبّر نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن حزنه الشّديد لانسحابه من منافسات البطولة الختاميّة لرابطة محترفي التنس بسبب الإصابة مؤكّداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل التعافي والعودة مجدّداً للمنافسات. تقارير إخبارية ستيفانوس تسيتسيباس -آخر الفيديوهات 3:18 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى المونديال 0:36 دقيقة هوفمان يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإنكليزي 0:47 دقيقة الفوز الثاني لسيدات البرازيل ببطولة العالم للبادل 1:25 دقيقة راكيتيتش في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة تسيتسيباس حزين لانسحابه من البطولة الختامية 0:44 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة لنصف نهائي الجولة الختامية 1:31 دقيقة بلماضي يشكر الجماهير الجزائرية 1:24 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد تأهل تونس إلى الدور الحاسم 0:44 دقيقة برشلونة يقدّم لاعبه الجديد-القديم "ألفيس" للجمهور 1:28 دقيقة لقطات جميلة من الـ"NBA"