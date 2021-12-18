تتويج جديد لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 10:04 0:43 دقيقة أسندت جائزة بطولة العام في فئة 250 نقطة لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس وذلك بحسب تصويت لاعبي رابطة محترفي التنس. وتمكنت بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من حصد الجائزة للمرّة الرابعة بعد سنوات 2015 و2017 و2019. That's a wrap on the 2021 #ATPAwards 🏆 Congratulations to the winners 👏 — ATP Tour (@atptour) December 17, 2021 تقارير إخبارية الاتحاد القطري للتنس الرابطة العالمية لمحترفي كرة المضرب بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة رابح ماجر يشيد بالمستوى الفني لكأس العرب 0:44 دقيقة التمياط يدعو الجميع لزيارة قطر ومشاهدة المونديال 0:43 دقيقة تتويج جديد لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 1:13 دقيقة ساوثغيث يتحدث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة مباراة مميزة بين أساطير العالم وأساطير العرب 0:38 دقيقة بعثة الأهلي المصري تحط الرحال في الدوحة 5:43 دقيقة 365 يوماً على نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:00 دقيقة إيقاف مباراة باريس وليون في كأس فرنسا بسبب الشغب 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر