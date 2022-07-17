بيرناردا بيرا تتوج بلقب بطولة المجر من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 22:06 0:35 دقيقة توجت الأمريكية بيرناردا بيرا بلقب بطولة المجر المفتوحة للتنس بفوزها في النهائي على الصربية أليكساندرا كرونيتش بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية بيرناردا بيرا -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة مارتيتش تحرز لقب بطولة لوزان 0:35 دقيقة بيرناردا بيرا تتوج بلقب بطولة المجر 0:37 دقيقة تقارير: ديبالا يقترب من نادي روما 0:42 دقيقة تقارير: اجتماع لمناقشة مستقبل ديباي مع برشلونة 0:36 دقيقة المنتخب السنغالي إلى الملحق المؤهل للمونديال 0:28 دقيقة لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية 5:57 دقيقة هولندا – فرنسا في ربع النهائي 3:51 دقيقة السويد تنتصر بنتيجة عريضة على البرتغال 1:27 دقيقة كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا 0:27 دقيقة فيليبسن الأسرع وفينغيغارد يحتفظ بالصدارة