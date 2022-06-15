ودخلت اللاعبة التشيكية المواجهة بشكل قوي وحسمت المجموعة الأولى بواقع 6-4.

قبل أن تعادل اللاعبة الكندية النتيجة بفوزها في المجموعة الثانية 6-2، لكن كارولينا بليشكوفا تمكنت من إنهاء المجموعة الثالثة لفائدتها 7-6 (9-7).

بدورها تأهّلت البيلاروسيّة ألياكساندرا ساسنوفيتش إلى ربع النهائي بفوزها على صاحبة الأرض الألمانيّة أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين دون رد.

وحسمت اللاعبة البيلاروسية المجموعة الأولى 6-4، قبل أن تُواصل تألّقها على حساب الألمانيّة، وتنال المجموعة الثانية 6-4 أيضاً في مباراة استغرقت ساعة و38 دقيقة.

