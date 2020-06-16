وكتب كومو على حسابه على تويتر "ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كوينز (نيويورك) من دون جمهور من 31 آب/أغسطس الى 13 أيلول/سبتمبر"، مؤكدا ان الاتحاد الأميركي للعبة سيتخذ "إجراءات استثنائية لضمان سلامة اللاعبين، العاملين تتضمن فحوص صارمة، المزيد من التعقيم، مساحات إضافية في غرف الملابس وأماكن إقامة ومواصلات مخصصة".

وكان مصير البطولة موضع شك في الفترة الماضية، لاسيما وان نيويورك هي من أكثر مناطق الولايات المتحدة تأثرا بـ"كوفيد-19".

وسبق لعدد من نجوم اللعبة أن انتقدوا الصيغة المقترحة لإقامتها والقيود الصحية المرافقة لها، على رأسهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا والاسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب.

وتطرق النجم الصربي الفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز ثلاث مرات (2011 و2015 و2018) Yلى الاجراءات الصحية الصارمة التي ستعتمدها البطولة، لجهة خضوع أي لاعب للحجر الصحي لدى وصوله الى الأراضي الاميركية بالإضافة الى استحالة جلب معه أكثر من فرد واحد من جهازه الفني الى أرض الملعب.

وقال في هذا الصدد "هذا يعني بأنك لا تستطيع الذهاب الى الملاعب وبالتالي لا يمكنك أن تتدرب".

وأشار دجوكوفيتش إلى أنه تشاور مع لاعبين آخرين، ولمس لديهم "سلبية" معينة تجاه الصيغة المقترحة للبطولة الأميركية التي عادة ما تكون الأخيرة في جدول الغراند سلام.

موقف دجوكوفيتش لاقاه أيضا الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب والباحث عن لقب إضافي يعادل به الرقم القياسي للغراند سلام الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا).

ورأى "الماتادور" ان كرة المضرب لا يجب ان تعود الى الملاعب، قبل ان يصبح ذلك آمنا بشكل كامل.

أما الأسترالي نيك كيريوس، فاتهم رابطة المحترفين بـ"الأنانية" لعزمها على إقامة البطولة في موعدها.

وفرض "كوفيد-19" تأثيره بقوة على عالم الكرة الصفراء، إذ أدى الى تعليق المنافسات منذ آذار/مارس الماضي حتى أواخر تموز/يوليو على الأقل. وانعكس ذلك سلبا على بطولات الغراند سلام، اذ تم إلغاء ويمبلدون الإنكليزية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وأرجئت رولان غاروس الفرنسية الى موعد أولي هو 20 أيلول/سبتمبر.

وعادة ما كانت فلاشينغ ميدوز آخر البطولات الأربع الكبرى خلال الموسم.