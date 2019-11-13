ولحق تستسيباس بالنمساوي دومينيك تييم، الخامس، إلى نصف النهائي.

وهو الفوز الثاني تواليًا لتسيتسيباس بعد الأول على مدفيديف، فيما مني زفيريف بخسارته الأولى عقب فوزه على نادال في الجولة الأولى.

وحذا تسيتسيباس حذو تييم الذي كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزين على السويسري روجيه فيدرر، الثالث، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، الثاني، في منافسات المجموعة الثانية "بيورن بورغ".

ودخل اللاعبان المباراة بقوة وتبادلا كسب الارسال حتى سنحت فرصتان لليوناني لكسر ارسال الألماني في الشوط الثامن فنجح في ترجمة الأولى ليتقدم 5-3 قبل أن ينهيها 6-3 في 39 دقيقة.

وتابع تسيتسيباس تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال زفيريف في الشوطين الأول والخامس ليتقدم 4-1 ثم 5-1 قبل أن ينهيها 6-2 .

