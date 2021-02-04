بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستقام في موعدها من قبل beIN SPORTS February 4, 2021 14:21 1:13 دقيقة أكد كريغ تيلي، الرئيس التنفيذي لبطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، إقامتها في موعدها المقرر الإثنين المقبل وذلك رغم خضوع عدد كبير من اللاعبين والفرق للحجر الصحي. تقارير إخبارية بطولة أستراليا المفتوحة فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستقام في موعدها 6:44 دقيقة آخر الأخبار قبل بداية منافسات مونديال الأندية 0:36 دقيقة إصابة دمبيلي مهاجم أتلتيكو مدريد بـ"كوفيد-19" 2:57 دقيقة مواجهة "لندنية" خالصة بين توتنهام وتشيلسي 3:16 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تيغريس وأولسان هيونداي 2:17 دقيقة إجراءات مميزة للحفاظ على سلامة الجماهير 2:42 دقيقة الأهلي المصري من أجل مواصلة كتابة التاريخ 1:58 دقيقة الدحيل يسجل اسمه في سجلات "الموندياليتو" 3:05 دقيقة سقوط مفاجئ لليفربول أمام برايتون 4:15 دقيقة باريس سان جيرمان يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى نيم