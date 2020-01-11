وفي مباراة حماسية استغرقت ساعتين و48 دقيقة، تفوقت بلشيكوفا على أوساكا بنتيجة 6-7 (10-12)، 7-6 (7-3) و6-2، لتلاقي في المباراة النهائية غدا الأميركية كيز المصنفة 13 عالميا، والتي كانت قد تغلبت بدورها على التشيكية بترا كفيتوفا السابعة عالميا 3-6، 6-2 و6-3.

واحتاجت بليشكوفا الى تعويض تأخرها بمجموعة، وإنقاذ فرصة سنحت لليابانية لحسم المباراة لصالحها في المجموعة الثانية، قبل ان تعود وتتفوق على أوساكا التي تستعد في وقت لاحق هذا الشهر، للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وكانت أوساكا قد فازت على التشيكية في نصف نهائي بطولة أستراليا العام الماضي، في طريقها لإحراز لقبها الثاني في الغراند سلام بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في صيف العام 2018.

وحافظت كل لاعبة على إرسالها بنسبة كبيرة في مباراة اليوم، الى ان تعثرت بليشكوفا وخسرت الإرسال في الشوط الحادي عشر من المجموعة الثانية، لتمنح أوساكا التقدم 6-5 والإرسال لحسم اللقاء. وتمكنت اليابانية في الشوط الثاني عشر من قلب تأخرها صفر-30 الى تقدم 40-30، وحصلت على فرص للفوز بالمباراة أنقذتها التشيكية، قبل ان تكسر إرسال منافستها وتعادل الأرقام 6-6 لتذهب المجموعة الى شوط فاصل.

وفي المجموعة الثالثة، كسرت بليشكوفا إرسال أوساكا مرتين، لتفوز في مباراة اعتبرت انها "من أفضل اللقاءات التي خضتها على هذا الملعب".

وأضافت "اعتقد أنني قمت بعمل جيد للبقاء في المنافسة بعد مجموعة أولى صعبة، وفي الثانية واصلت القتال وأثمر ذلك في نهاية المطاف".

ولحقت التشيكية بالأميركية كيز التي تغلبت في نصف النهائي الأول على كفيتوفا المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وبلغت نهائي الدورة الأسترالية للمرة الأولى في مسيرتها.

وتمكنت كيز من تعويض خسارة المجموعة الأولى بتحسين أدائها على الإرسال بدءا من الثانية، لتفوز بالمباراة وتصبح أول أميركية تبلغ نهائي بريزبين منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2014.