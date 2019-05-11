أخفقت الرومانية سيمونا هاليب في استعادة صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات بخسارتها نهائي دورة مدريد اليوم السبت أمام الهولندية كيكي برتنز بمجموعتين 4-6 و4-6.

وكانت الفرصة متاحة لهاليب لانتزاع صدارة التصنيف من اليابانية ناوومي اوساكا إلا ان برتتنز حققت المفاجأة لتصبح أعلى مصنفة هولندية في تاريخ التنس إذ سترتقي إلى المركز الرابع عالمينا في التصنيف الجديد الاثنين.

وهذا اللقب التاسع لبرتنز في مسيرتها الاحترافية وقد نالت 1.2 مليون يورو وعوضت خيبت نهائي مدريد العام الفائت حين خسرت امام التشيكية بترا كفيتوفا.