بلغت الأسترالية المصنفة الأولى وحاملة اللقب آشلي بارتي نهائي دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب بفوزها الخميس على المصنفة الخامسة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-3 و6-3.

في المقابل، أنهت أندرييسكو رحلة "الرائعة" اليونانية ماريا ساكاري في مباراة مثيرة 7-6 (9-7) و3-6 و7-6 (7-4).

وطلبت بارتي وقتاً طبياً مستقطعاً بسبب آلام في المعدة في المجموعة الثانية، إلا أنها أكدت أنها ستكون جاهزة للنهائي.

وأنهت أندرييسكو المصنفة ثامنة في البطولة المشوار المميز لساكاري (25 عالميًا) في ميامي بتفوقها عليها بثلاث مجموعات في مباراة قوية استغرقت ساعتين و46 دقيقة.