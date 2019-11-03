وتفوقت بارتي بسهولة نسبية 6-4 و6-3، لتحرز لقب البطولة التي أقيمت في مدينة شينزين الصينية على حساب منافستها الثامنة عالميا.

وهي المشاركة الأولى لبارتي (23 عاما) في بطولة الماسترز، وتأتي بعد أشهر من تتويجها بطلة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك في أول لقب "غراند سلام" تحرزه في مسيرتها الاحترافية.

واحتاجت بارتي الى ساعة و26 دقيقة لتحقق فوزها الأول على الأوكرانية في سادس مباراة بينهما، وتنال جائزة مالية قدرها 4,42 مليون دولار، هي الأكبر التي تمنح بعد تتويج في كرة المضرب لدى الرجال أو السيدات.

وسبق لبارتي أن ضمنت إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفات، وهي تتوج بهذا اللقب موسما شهد بروزها بشكل كبير على الساحة العالمية مع لقبي رولان غاروس ودورتي ميامي الأميركية وبرمنغهام الإنكليزية.

وهو اللقب السابع الذي تحققه بارتي في الفردي في مسيرتها الاحترافية.

ولم تتمكن سفيتولينا من مواصلة مسيرتها الناجحة في البطولة، اذ بلغت النهائي للعام الثاني تواليا، وهي لم تخسر طوال الأسبوع سوى مجموعة واحدة، وذلك في مباراة نصف النهائي أمام السويسرية بيليندا بنسيتش التي انسحبت من المجموعة الثالثة لمباراتهما السبت بسبب الإصابة.

وتمكنت بارتي من الفوز بالمجموعة الأولى بفضل كسرها إرسال سفيتولينا في الشوط العاشر، بينما تبادلت اللاعبتان بشكل مكثف الكسر في المجموعة الثانية، بواقع ثلاث مرات للأسترالية مقابل مرتين للأوكرانية.

وحرمت بارتي منافستها من إحراز لقبها الأول منذ تتويجها في بطولة الماسترز التي أقيمت العام الماضي في سنغافورة.

كما حرمتها جائزة مالية كانت ستبلغ 4,725 مليون دولار، هي مجموع المبلغ المخصص للفائزة باللقب، إضافة الى مكافأة نظرا لأنها - في ما لو توجت - لكانت سترفع الكأس من دون خسارة أي مباراة في البطولة التي تقام بنظام مجموعتين.

وتلقت بارتي خسارة واحدة في هذه البطولة، وذلك أمام الهولندية كيكي برتنز التي حلت بدلا من اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا، والتي انسحبت بسبب الإصابة.

وتقام بطولة الماسترز بمشاركة أفضل ثمانية لاعبات عالميا، بنظام دور أول من مجموعتين تتأهل من كل منهما لاعبتان الى نصف النهائي.