المواجهة شهدت الظهور الأول للمصنفة الأولى عالمياً منذ فبراير العام الماضي، والتي وجدت مؤازرة جماهيرية ضخمة من أبناء بلدها.

وتمكنت بارتي من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، قبل أن تواصل التألقّ وتحسم المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها، لتنهي اللقاء في ساعة وأربع عشرة دقيقة.

وواصلت المصنفة الثانية في البطولة، الأميركية صوفيا كينين مشوارها، بعد تخطيها الإيطالية كاميلا جورجي التي انسحبت بداعي الإصابة.

المجموعة الأولى جاءت مثيرة للغاية، ولم تحسمها كينين بطلة أستراليا المفتوحة إلا بسبعة أشواط لخمسة.

وقبل انطلاقة الشوط الثاني المجموعة الثانية، قررت جورجي الانسحاب بعد استشارة الطبيب، لفشلها في مواصلة اللعب بسبب معاناتها من آلام، لتبلغ كينين الدور الثالث.

