

وتمكّنت اللاعبة الإسبانية من تحقيق تقدم جيد في المواجهة بحسمها المجموعة الافتتاحية بواقع ستة أشواط لواحد.

ولم تتمكن اللاعبة التونسية من قلب المعطيات في ظل سيطرة بادوسا المطلقة والتي تمكنت من إنهاء المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة.

كما بلغت البولندية إيغا شفيونتيك ذات الدور بفوزها السهل على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا بمجموعتين دون مقابل.

واستهلت شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً وحاملة اللقب المباراة بقوة وفرضت أفضليتها منذ البداية بحسمها المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، قبل أن تواصل سيطرتها وتحسم المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها.

