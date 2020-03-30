النجمة التونسية أنس جابر في رسالة خاصة من الولايات المتحدة من قبل beIN SPORTS March 30, 2020 14:17 2:24 دقيقة وافانا مراسلنا نافع بن عاشور بمداخلة رفقة نجمة التنس التونسية أنس جابر من الولايات المتحدةِ الأمريكية تتحدثت فيها عن الوضع بالنسبة لها في ظل تفشي فيروس كورونا. مقابلات أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة إلغاء نشاطات كرة القدم النسائية التونسية 0:35 دقيقة ملعب الألفية في ويلز يخصص لمرضى كورونا 2:24 دقيقة أنس جابر تتحدث عن الصعوبات في الوضع الراهن 0:32 دقيقة بوروسيا دورتموند يستأنف تمارينه الإثنين المقبل 1:36 دقيقة لجنة أولمبياد طوكيو تستبعد إقامة الدورة في الربيع 11:12 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:54 دقيقة شكوك حول مستقبل موسم الدوري الإنكليزي الحالي 5:41 دقيقة تقارير: رفع القيود على حجم فرق الدوري الإنكليزي 1:04 دقيقة هاري كاين مع فكرة إلغاء الموسم إن تعذّر استكماله