الكندي شابوفالوف يبلغ ربع نهائي دورة جنيف من قبل beIN SPORTS May 20, 2021 18:19 0:38 دقيقة تأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى ربع نهائي بطولة جنيف المفتوحة للتنس بتغلبه على الإيطالي ماركو تشيكيناتو بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7 (4-7) و7-5 و6-1. دورة جنيف دينيس شابوفالوف ماركو تشيكيناتو -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي دورة ليون 0:35 دقيقة برشلونة يعلن خضوع "تير شتيغن" لعملية جراحية 1:00 دقيقة الشارع الفرنسي يرحّب بعودة بنزيمة لصفوف "الديوك" 1:18 دقيقة طريقة مبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي 0:48 دقيقة أزمة تهدّد تحضيرات العراق للتصفيات المزدوجة 0:38 دقيقة الكندي شابوفالوف يبلغ ربع نهائي دورة جنيف 0:59 دقيقة جيرارد وبيكهام ينضمّان لقاعة مشاهير "البريميرليغ" 0:25 دقيقة تحيّة وداع من جماهير توتنهام لكاين؟ 0:46 دقيقة الاتحاد المنستيري يواصل نتائجه الملفتة 0:48 دقيقة ريفر بلايت يهزم كورونا ويتصدّر مجموعته!