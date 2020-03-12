وتعد الدورة التي تقام على أرض صلبة، من أبرز المنافسات في عالم الكرة الصفراء خارج البطولات الأربع الكبرى. وكان من المقرر أن تنطلق تصفياتها في 23 آذار/مارس الجاري وتستمر حتى 5 نيسان/أبريل المقبل.

وقال العمدة كارلوس خيمينيز "مقاطعة ميامي-دايد في حالة طوارئ حيث نتعامل مع تهديد كوفيد-19. برغم عدم التفشي راهنا، نريد اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على هذا الوضع".

وتابع "لذلك، قررت تعليق معرض ميامي للشباب، دورة ميامي المفتوحة لكرة المضرب، سباق الركض 5 كلم وكل الأحداث الكبرى في ملعب اميريكان ايرلاينز أرينا".

وسبق لمنظمي الدورة الأميركية أن أكدوا الأسبوع الماضي أنها ستقام في موعدها. لكن ميامي لاقت الآن المصير عينه لدورة إنديان ويلز التي أصبحت الأسبوع الماضي أول ضحية بارزة في الولايات المتحدة لتفشي الفيروس، مع إعلان إلغائها.

وأتى إلغاء إنديان ويلز قبل ساعات من انطلاق مباريات التصفيات.

وأشار المنظمون حينها الى أنهم فضلوا عدم إقامة الدورة بعد إعلان السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية حالة الطوارئ الصحية.

وأتى الإعلان بعد وصول العديد من اللاعبين إلى الولايات المتحدة تحضيراً لمنافساتها.