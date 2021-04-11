المجموعة الأولى مالت فيها الكفة للروسية التي فرضت منطقها وفازت بها بستة أشواط لأربعة، وحاولت كوفينيتش العودة في اللقاء خلال المجموعة الثانية لكنَّ كودرميتوفا كررت تفوقها وحسمتها بسهولة بستة أشواط لاثنين.

