الرئيس الصربي ينتقد قرار المحكمة الأسترالية الخاص بدجوكوفيتش January 16, 2022 13:44 1:43 دقيقة انتقد الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش قرار المحكمة الفيدرالية الأسترالية بشدة معرباً عن خيبة أمله من تصرف السلطات الأسترالية مع المصنف الأول عالميا نوفاك دجوكوفيتش. تقارير إخبارية بطولة أستراليا المفتوحة نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة ليفربول يرتقي للوصافة بفوزه الصريح على برنتفورد 0:30 دقيقة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية - التغطية الخاصة 3:10 دقيقة غامبيا تواصل نتائجها الاستثنائية وتتعادل مع مالي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 3:05 دقيقة مرسيليا يواجه ليل وعينه على فوز يعزز موقعه 1:28 دقيقة ريال مدريد يطمح لاستعادة كأس السوبر على حساب بلباو 0:26 دقيقة إصابتان بفيروس كورونا في صفوف غينيا 1:43 دقيقة الرئيس الصربي ينتقد قرار المحكمة الأسترالية 19:47 دقيقة مقابلة مع مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو 2:04 دقيقة غامبيا ومالي طموح مشترك لحسم التأهل