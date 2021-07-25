كولينز المصنفة الأولى في باليرمو كانت الأفضلَ منذ البداية وتمكنت من الفوزِ بالمجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، وواصلت الأمريكية تفوقَها في المجموعة الثانية ونالتها بستة أشواط لاثنين، لتحرزَ كولينز أول لقب في مسيرتها برابطة المحترفات.