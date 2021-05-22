وهو اللقب الثاني لغوف، المصنفة 30 عالمياً، في مسيرتها بعد دورة لينز النمسوية في عام 2019.

واحتاجت غوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 74 دقيقة ولإنقاذ جميع المحاولات الأربع لكسر ارسالها، للتغلب على منافستها المصنفة سادسة في المنافسات في أوّل لقاء يجمع بينهما.

ولم تخسر غوف في طريقها للفوز بلقب بارما سوى مجموعة واحدة، لتؤكد جهوزيتها لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأسبوع القادم ولتتابع تألقها على ملاعب الكرة الصفراء بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما الاسبوع الماضي.



