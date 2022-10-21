أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب الجمعة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، بشكل مؤقت لتعاطيها مادة منشطة.

وجاء في بيان "قدمت هاليب عينة أثناء مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في آب/أغسطس 2022..ووجد التحليل أنها تحتوي على روكسادوستات، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2022".

وغرّدت المصنفة تاسعة على العالم سريعاً "اليوم تبدأ أصعب مباراة في حياتي: الكفاح من أجل الحقيقة...سأكافح حتى النهاية لأثبت أنني لم أتناول أي مادة محظورة عن قصد وأؤمن أن الحقيقة ستنتصر عاجلا أم آجلا".

وتبلغ هاليب من العمر 31 عاماً وسبق لها أن توجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2018 وبطولة ويمبلدون عام 2019 فيما توجت هذا العام بلقب بطولة تورنتو المفتوحة ذات الألف نقطة، إضافة إلى فوزها ببطولة ملبورن مطلع العام الحالي.