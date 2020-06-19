إلغاء دورة طوكيو للتنس من قبل beIN SPORTS June 19, 2020 13:15 0:35 دقيقة أعلن مُنظمو دورة طوكيو الدولية لكرة المضرب إلغاء نسخة هذا العام بسبب المَخاوف من مَوجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا المستجد. -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:35 دقيقة إلغاء دورة طوكيو للتنس 0:41 دقيقة عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في المجر 0:58 دقيقة ليستر سيتي يمدد تعاقده مع 3 لاعبين 2:05 دقيقة محادثات بشأن عودة الجماهير الإنكليزية إلى الملاعب 1:46 دقيقة ويلفريد زاها في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:00 دقيقة بيان يوضح عدم احتساب هدف شيفيلد يونايتد 0:53 دقيقة مدافع مانشستر سيتي يغادر المستشفى 1:04 دقيقة نوليتو ينتقل إلى سيلتا فيغو قادماً من إشبيلية 2:15 دقيقة مباراة برشلونة وإشبيلية – التغطية الخاصة