أعلن الكرواتي بورنا تشوريتش الاثنين كما فعل البلغاري غريغور ديميتروف الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركته في جولة "أدريا" ضمن دورات استعراضية ينظمها نجم كر المضرب والمصنف اول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وقال تشوريتش على حسابه في تويتر "مرحباً للجميع، أريد أن أعلن عن إصابتي بوباء كوفيد-19. أطلب من جميع الأشخاص الذين خالطتهم في الأيام الأخيرة الخضوع للفحص! آنا اسف حقاً للأذى الذي يمكن أن أكون قد تسببت به".

وكان ديميتروف اعلن انسحابه من الجولات التالية لهذه الدورة بعد خسارته امام تشوريتش بالذات في جولة زادار الكرواتية حيث شعر بوعكة صحية قبل ان يكشف عن اصابته بفيروس كورونا الاحد بعد عودته الى موناكو.

وأدى إعلان إصابة ديميتروف إلى إلغاء المباراة النهائية لجولة زادار بين ديوكوفيتش والروسي آندري روبليف. وشارك في هذه الدورة ايضا النمساوي دومينيك تييم والألماني الكسندر زفيريف.

في المقابل، أوضح تشوريتش أنه لا يشعر باي "عوارض وفي صحة جيدة".

يذكر أن جولة مونتينيغرو التي كانت مقررة ضمن إطار هذه الدورة يومي 27 و28 حزيران/يونيو الحالي ألغيت في وقت سابق، بسبب "عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي عدم تمكنهم من السفر إلى مونتينيغرو يشكل عقبة لا يمكن تذليلها".

ولم يعرف مصير جولة البوسنة في الثالث والرابع من تموز/يوليو بعد حالة ديميتروف، علماً بان ختامها مقرر في الخامس من الشهر المقبل بمباراة استعراضية في ساراييفو بين دامير دجمهور المصنف أول في البوسنة و107 عالمياً ودجوكوفيتش.

"ليست مزحة"

وانتقد الاسترالي المشاغب نيك كيريوس اقامة الدورة، إذ غرد عبر تويتر إثر اعلان اصابة تشوريتش أن "قرار اقامة الدورة الاستعراضية كان غبياً، أتمنى لكم الشفاء العاجل يا أصدقاء، ولكن هذا ما يحصل عندما تتجاهلون كل البروتوكولات. هذه ليست مزحة".

وبانتظار نتائج فحوصات دجوكوفيتش، صرح شقيقه ديورديي مدير الدورة ان أنباء إصابة ديميتروف كانت "صعبة جدا" على المتوج بلقب 17 لقباً كبيراً.

وسبق أن رد دجوكوفيتش على منتقدي عدم احترام التباعد الاجتماعي خلال الجولة في بلغراد بالقول "تستطيعون بطبيعة الحال توجيه الانتقادات، لكن الامر لا يعود لي للحكم ما اذا كان هذا الامر خطيرا ام لا. كل ما نقوم به هو احترام تعليمات الحكومة الصربية".