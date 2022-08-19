كفيتوفا تمكنت من كسب المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لشوط، واستفاقت أنس خلال المجموعة الثانية والتي استطاعت الفوز بها بستة أشواط لأربعة، لكن التشيكية استعادت توازنها خلال المجموعة الفاصلة وأنهتها لمصلحتها دون عناء بستة أشواط دون رد لتبلغ ربع النهائي.

وغادرت المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شفيونتك البطولة من الدور ذاته بخسارتها أمام الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين دون رد.

الأمريكية لم تجد صعوبة في الفوز بالمجموعة الأولى التي حسمتها بستة أشواط لثلاثة، وكررت تفوقها في المجموعة الثانية وفازت بها بستة أشواط لأربعة.