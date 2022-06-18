وتغلبت جابر على غوف، المصنفة 13 عالميًا، 7-6 (7/4) و6-2 لتواجه بنتشيتش الفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

وقالت التونسية "كوكو لاعبة قوية. من الصعب الفوز ضدها. خسرتُ ثلاث مرات أمامها، ولكن أحيانًا أفوز وأحيانًا هي تفوز. قدمنا مباراة جيدة".

وردًا على سؤال عما إذا تشعر بالضغط كونها المصنفة أولى في الدورة، أجابت جابر "إنها المرة الاولى التي يحصل فيها ذلك في دورة من 500 (نقطة). ولكن أحاول أن أتصرف كمصنفة أولى داخل وخارج الملعب وأتعامل مع ذلك بأفضل طريقة".

وكانت جابر (27 عامًا) خسرت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأميركية أمام بنتشيتش " طبعًا سأسعى للثأر. لعبنا في تشارلستون"، وتابعت ممازحة "آمل أنها تعبت من مباراة اليوم (...) بليندا لاعبة رائعة وصديقة رائعة. سأفعل كل شيء وآمل أن أحقق اللقب هنا".