أنس جابر تنهزم أمام أزارينكا في ربع النهائي من قبل beIN SPORTS August 27, 2020 16:00 0:36 دقيقة توقف مشوار ممثلة المضرب العربي التونسية أنس جابر عند عتبة الدور ربع النهائي لبطولة سينسيناتي لكرة المضرب بعد خسارتها أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية دورة سينسيناتي فيكتوريا أزارينكا أنس جابر -آخر الفيديوهات 17:11 دقيقة العنصرية تحدث شللاً في الرياضة الأميركية 0:39 دقيقة سيدات ليون في نصف نهائي دوري الأبطال 2:49 دقيقة فرنسا: المطالبة بإعادة النظر في البروتوكول الطبي 0:38 دقيقة أنباء عن إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف تشيلسي 0:34 دقيقة رئيس ريال مدريد السابق يتحدث عن "رحيل ميسي" 5:11 دقيقة آخر أخبار "زوبعة" رغبة ميسي في مغادرة برشلونة 0:36 دقيقة أنس جابر تنهزم أمام أزارينكا في ربع النهائي 0:52 دقيقة بوغبا خارج لائحة فرنسا لإصابته بـ"كوفيد-19" 0:48 دقيقة تمديد منع تواجد الجماهير في ألمانيا حتى نهاية 2020 0:54 دقيقة متاعب دل بوترو الصحية تتواصل !