

وتمكنت ستيفنس من حسم المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط لأربعة.

إلا أن أنس عادت بقوة في المجموعة الثانية وفازت بها بسهولة بالغة بستة أشواط لواحد، وكرّرت تفوّقها في المجموعة الفاصلة وحسمتها بستة أشواط لثلاثة.

كما عبرت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي إلى ذات الدور بعدما تغلّبت على السلوفينية تامارا زيدانشيك في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات.

واهتز أداء بارتي لفترة وجيزة أمام زيدانشيك إذ فازت بشوط واحد في المجموعة الثانية. لكن الأسترالية استعادت توازنها في المجموعة الفاصلة لتنتهي المباراة لصالحها 6-4، 1-6، و6-3 في أقل من ساعتين.

وستواجه بارتي في الدور المقبل البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و6-3.



