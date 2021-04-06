أنس جابر تسير بثبات في "بطولة تشارلستون" من قبل beIN SPORTS April 6, 2021 22:35 0:25 دقيقة بلغت التونسية أنس جابر الدور الثاني من بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس بفوزها على الإيطالية مارتينا تريفيزان بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2. تقارير إخبارية أنس جابر بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة أسبقية غير مطمئنة لمان سيتي على حساب دورتموند 1:22 دقيقة فاسكيز يحذّر من تأثير هدف ليفربول 1:01 دقيقة غوارديولا يعاين عيوب فريقه رغم الفوز 1:36 دقيقة فينيسيوس يكشف عن تعليمات زيدان أمام ليفربول 4:32 دقيقة فينيسيوس يقود ريال مدريد لتجاوز ليفربول 0:25 دقيقة أنس جابر تسير بثبات في "بطولة تشارلستون" 0:30 دقيقة توخيل متفائل قبل مواجهة بورتو 2:28 دقيقة ألونسو يعلق على خبر وقوع مشاجرة في تدريبات تشيلسي؟ 0:22 دقيقة قطر تعيد الحياة إلى رياضة كرة الطاولة 1:28 دقيقة رئيس فالنسيا يعرب عن دعمه للفرنسي دياكابي