أنس جابر تتقدّم 33 مركزاً عالمياً February 3, 2020 21:36 0:34 دقيقة حققت التونسية أنس جابر تقدما نوعيا في ترتيب لاعبات التنس بحسب تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات WTA. وتقدمت أنس 33 مركزاً لتصبح في التصنيف45 عالمياً، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها. أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة أنس جابر تتقدّم 33 مركزاً عالمياً 0:38 دقيقة هل يتولّى الألماني رانغنيك تدريب ميلان؟ 0:33 دقيقة "تشاينادا" تعلّق الاختبارات مؤقتاً 0:41 دقيقة الأهلي يكشف أسباب عدم تقديم شكوى لـ"كاف" 11:47 دقيقة موجز الأخبار 3:14 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:45 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:54 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 0:23 دقيقة ديمبيلي يتعرض لإصابة جديدة