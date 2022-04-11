واحتفظت البولندية الشابة إيغا شفيونتيك بالصدارة التي تنازلت عنها الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، وغابت شفيونتيك، الفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2020، عن تشارلستون بسبب الإرهاق، بعد بداية موسم رائعة شهدت تتويجها بألقاب الدوحة وإنديان ويلز وميامي.

وبعد إحراز بنتشيتش لقبها الأول على أرض ترابية في تشارلستون على حساب جابر البالغة 27 عاماً، ارتقت السويسرية التي وصلت في شباط/فبراير 2020 الى المركز الرابع، ثماني درجات وأصبحت في المركز الثالث عشر.

أما جابر التي كان حلولها سابعة أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، فأصبحت في المركز التاسع بدلا من الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وتبادلت البيلاورسية أرينا سابالينكا المركز الرابع مع اليونانية ماريا ساكّاري، فيما بقيت المصنفة اولى عالمياً سابقاً اليابانية ناومي أوساكا في المركز 35، وهي ستخوض كأس بيلي جين كينغ (الاتحاد سابقاً) للفرق.

ولدى الرجال، لم تحصل تغييرات عشية انطلاق أول دورة ماسترز على أرض ترابية في مونتي كارلو.

واحتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يتخذ من موناكو مقراً له، لفترة طويلة من السنة بالصدارة من دون أن يلعب، متقدماً على الروسي دانييل مدفيديف المصاب بفتق والغائب عن الملاعب حتى شهرين.

ويغيب عن دورة مونتي كارلو النجم الإسباني رافايل نادال والإيطالي ماتيو بيريتيني، في أول حضور جماهيري للدورة العريقة منذ 2019 بسبب تداعيات فيروس كورونا.