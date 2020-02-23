أنس جابر تتحدّث عن فوزها الأول في قطر توتال من قبل beIN SPORTS February 23, 2020 20:42 2:08 دقيقة عبرت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة 45 عالمياً، عن سعادته بتحقيق فوزها الأول في تاريخ مشاركاتها في بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب والذي كان أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا. مقابلات أنس جابر -آخر الفيديوهات 2:08 دقيقة أنس جابر تتحدّث عن فوزها الأول في قطر توتال 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي: فوز رباعي لروما واشكال جماهيري 4:57 دقيقة أرسنال يحقّق فوزاً مثيراً على إيفرتون 0:27 دقيقة ميرتنز تبلغ الدور الثاني من بطولة قطر المفتوحة 0:21 دقيقة الفوز الرابع تواليا لليفركوزن 0:25 دقيقة رينس يتعادل مع سانت إتيان في الوقت القاتل 5:01 دقيقة نادي إيبار يصفّق لرباعية ميسي في مرماه ! 11:25 دقيقة موجز الأخبار 4:33 دقيقة مانشستر يونايتد يشعل الصراع على المركز الرابع 1:13 دقيقة مدرب بلجيكا معجب باستعدادات قطر لمونديال 2022