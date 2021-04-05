وتقدمت الكندية ثلاثة مراكز في الترتيب العالمي بعد وصولها إلى نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس والذي تعرضت فيه للإصابة في المجموعة الثانية في المباراة التي جمعتها مع الأسترالية آشلي بارتي التي توجت باللقب.

