ألكاراس المصنف الأول على العالم احتاج ساعة وستاً وثلاثين دقيقة كي يحقق الانتصار التاسع على التوالي فحسم المجموعة الأولى 6-4، وبالنتيجة ذاتها فاز بالثانية ليواجه الأمريكي الآخر تايلور فريتز في ربع النهائي.



وتأهل فريتز بعد فوزه على الدنماركي هولغر رونه بمجموعتين دون رد. فريتز المصنف تاسعا في البطولة تفوق في المجموعة الأولى 6-3، قبل أن يؤكد أفضليته في المجموعة الثانية وينهيَها بستة أشواط لأربعة.

كما بلغ دانييل ميدفيديف ربع نهائي البطولة بفوزه على الفرنسي كونتان آليس بمجموعتين دون مقابل.

ميدفيديف المصنف الخامس عالميا تفوق على آليس في أول مواجهة بين اللاعبين ضمن بطولات رابطة المحترفين، حاسما المواجهة خلال ساعة وعشر دقائق بواقع 6-4 في المجموعة الأولى و6-2 في الثانية.

وبعد مباراة أوقفتها الأمطار حقق الأمريكي المغمور كريستوفر يوبانكس مفاجأة بإقصائه الفرنسي أدريان مانارينو من ثمن النهائي بالفوز عليه بمجموعتين دون مقابل. يوبانكس المتأهل عبر التصفيات تفوق على مانارينو في شوط كسر التعادل في كلتا المجموعتين ليحجز مكانه في ربع نهائي بطولة ماسترز لأول مرة في مسيرته ضاربا موعدا مع ميدفيديف.

ريباكينا تمضي قدماً

ولدى السيدات واصلت الكازاخية إيلينا ريباكينا موسمها المميز بالفوز على الإيطالية مارتينا تريفيزان بمجموعتين دون رد حاجزة مكانها في نصف النهائي.

ريباكينا المتوجة بإنديان ويلز مؤخرا لم تحتج سوى لساعة وتسع دقائق لتحقق الفوز حاسمة المجموعة الأولى 6-3 قبل أن تكتسح منافستها في الثانية 6-صفر محققة انتصارها الثاني عشر على التوالي.