ألكاراث يفوز بلقب بطولة برشلونة من قبل beIN SPORTS April 24, 2022 21:46 0:33 دقيقة توج الإسباني كارلوس ألكاراث ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس على حساب مواطنه بابلو كارينيو بوستا بعد تغلبه عليه بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية كارلوس ألكاراث بطولة برشلونة المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة فوز ثمين لمرسيليا على حساب رينس 0:40 دقيقة أورلاندو بايرتس يتجاوز سيمبا ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ألكاراث يفوز بلقب بطولة برشلونة 6:30 دقيقة ليون يفوز ذهاباً على باريس سان جيرمان 3:22 دقيقة ليل يتجاوز مطب ستراسبورغ بنجاح 4:49 دقيقة ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد ويواصل مطاردة سيتي 1:38 دقيقة مازيمبي يصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 5:10 دقيقة تشيلسي يقتنص فوزاً مثيراً من وست هام 0:38 دقيقة كوارتارارو يتوج بطلاً لجائزة البرتغال الكبرى 0:45 دقيقة رين يكتسح لوريان بخماسية ويستعيد المركز الثالث