نادال ينسحب من بطولة سينسيناتي

وأبعدت الإصابة نادال عن بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو هذا العام ولعبت دورا في خروجه المفاجئ من الدور الثالث في بطولة واشنطن المفتوحة الأسبوع الماضي.

وأعلن نادال أيضاً أمس الثلاثاء انسحابه من بطولة تورونتو للأساتذة.

وينضم اللاعب الإسباني إلى عدد من الأسماء البارزة التي أعلنت انسحابها من بطولة سينسيناتي ومن بينهم نوفاك دجوكوفيتش وروجر فيدرر وسيرينا وليامس وصوفيا كينين.

وقال نادال إنه يتعامل مع هذه الإصابة المزعجة منذ عام 2005، وعادت لتطارده في رولان غاروس هذا العام حيث خسر أمام البطل دجوكوفيتش في الدور قبل النهائي قبل أن يقرر الابتعاد عن بطولتين من أكبر مسابقات العام.

