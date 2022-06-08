نادال يبدأ علاجاً جديداً لقدمه اليسرى

وقال المتحدث الأربعاء أن نادال خضع "للعلاج بالذبذبات الراديوية" في عيادة في برشلونة مما يخدر "الاعصاب في منطقة الاصابة التي يعاني منها".

وعانى نادال لسنوات من متلازمة مولر-فايس، وهو مرض تنكسي وغير قابل للشفاء يتميز بتشوه أحد عظام القدم.

كشف "الماتادور" الإسباني أنه اضطر لخوض نهائي بطولة فرنسا بقدم مخدرة، لكنه غير مستعد لخوض هذه التجربة المؤلمة مجدداً.

وأجاب عندما سُئل عن امكانية مشاركته في بطولة ويمبلدون الانكليزية "سأكون هناك إذا سمح لي جسدي. ويمبلدون أولوية، بطولات غراند سلام هي أولوية. خوضها مع مضادات الالتهابات، نعم. مع حقن التخدير، لا".

وأضاف المتحدث أن نادال متواجد في منزله في مايوركا حيث سيقيم "ثلاثة أو أربعة أيام مع نشاط بدني عادي، من أجل الحفاظ على لياقته".

وأضاف "إذا كان تطور العلاج إيجابياً، فسوف يستأنف التدريب في الملاعب"، وخلص إلى أنه لا يستبعد أن "يخضع نادال لعلاج ثانٍ حسب تطور الاصابة الأسبوع المقبل".

