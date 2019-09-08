من هذه الكندية اليافعة التي هزمت سيرينا بشغفها؟

مساء السبت، رفعت الكندية البالغة 19 عاما، كأس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقامة في نيويورك، بتفوقها في المباراة النهائية على المخضرمة وليامس (37 عاماً) بنتيجة 6-3 و7-5، لتحقق لقبها الاحترافي الثالث والأول في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

حرمت أندرييسكو وليامس معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله اللاعبة الأسترالية السابقة مارغريت كورت (24)، علماً أن سيرينا خسرت للمرة الرابعة في أربع مباريات نهائية خاضتها في الغراند سلام، منذ تتوجيها بلقبها الأخير في أستراليا 2017.

قالت أندرييسكو بعدما أصبحت أول كندية تفوز بلقب كبير وأصغر لاعبة تحقق ذلك منذ العام 2006 "حلمت بهذه اللحظة لأطول فترة ممكنة".

أضافت أنها ومنذ فوزها بلقبها الأول في دورات الناشئات عام 2015 "أتخيل هذا الأمر (الفوز بلقب بطولة كبرى) كل يوم. أن يصبح حقيقة هو بالنسبة إلي أمر جنوني. أعتقد أن هذه التخيلات فعلت فعلها".

وأوضحت "أعتقد أنه أمر ما بداخلي. أعتقد أنه شغفي باللعبة"، معتبرة أن سر نجاحها "هو أني لا أحب الخسارة، لذا أحاول بأفضل ما لدي في كل مباراة. أتوقع الكثير من نفسي، وأعتقد أن الضغط يساعدني على تقديم أفضل ما لدي".

رفعت الكندية الشابة سجلها في مواجهة اللاعبات العشر الأوليات إلى ثمانية انتصارات مقابل خسارتين فقط، وهي عوّلت في أعوام الطفولة والمراهقة على مزاولة رياضات عدة، قبل أن تنصرف الى كرة المضرب.

وأشارت أندرييسكو إلى أن اختبار رياضات عدة "ساعدني كثيرا لأنه يدفعني الى التفكير بطريقة مختلفة ويضعني في مواقف أحتاج فيها الى فهم أمور مختلفة بشكل سريع (...) أعتقد أن الأمر ساعدني كثيراً على صعيد التنسيق أيضاً. أعتقد أنني أتمتع بقدرة كبيرة على التنسيق بين العين وحركة اليد. ما إن أمسكت بالمضرب، حتى نسيت كل أمر آخر".

ولدت أندرييسكو في مدينة أونتاريو الكندية في 16 حزيران/يونيو 1990، وأمضت طفولتها مع والديها الرومانيين في بلادهما حيث بدأت بمزاولة كرة المضرب، قبل أن تعود الى كندا في سن الحادية عشرة، بحسب سيرتها الذاتية عبر الموقع الالكتروني لرابطة المحترفات.

بدأت المشاركة في دورات الناشئات عام 2015، وخاضت في العام التالي تصفيات أولى دورات المحترفات.

وأوضحت "حققت نتائج جيدة في دورات الناشئات، وأعتقد أن الانتقال من دورات الناشئات إلى الاحتراف بعد تحقيق أداء جيد ساعدني كثيراً".

في فلاشينغ ميدوز 2019، أصبحت أندرييسكو أول لاعبة تتمكن من بلوغ المباراة النهائية في مشاركتها الأولى في القرعة الرئيسية (خرجت من التصفيات في العامين الماضيين)، منذ حققت ذلك في العام 1997 فينوس وليامس، الشقيقة الكبرى لسيرينا.



مصنفة أولى؟ لم لا





فرضت أندرييسكو نفسها كاللاعبة التي تحقق الصعود الأفضل بين المحترفات هذا العام. فاللاعبة المصنفة 15 عالميا حالياً، كانت في المركز 178 في أواخر العام الماضي، وفوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة سيجعلها تتقدم الى المركز الخامس في التصنيف الجديد الذي يصدر الإثنين.

اللاعبة المجهولة قبل أشهر، باتت على كل شفة ولسان، ولاقت إشادة حتى من مدرب سيرينا اليوناني الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي توقع لها أن تصبح متصدرة لتصنيف اللاعبات المحترفات، قبل المباراة النهائية.