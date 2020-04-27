من بطل رولان غاروس إلى عامل في متجر

وكشف ابن الـ28 عاما الذي فاز بلقب الزوجي في رولان غاروس عام 2019 بصحبة مواطنه أندرياس مايس، لمجلة "در شبيغل" الألمانية "أعمل منذ بضعة أسابيع في سوبرماركت حسومات مقابل 450 يورو".

وأشار كرافيتس، المقيم في ميونيخ والمصنف 13 عالميا في فئة الزوجي، الى أنه كمحترف لديه تصريح خاص لكي "يتدرب ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا" في قاعة مخصصة لكرة المضرب.

وكسائر الرياضات الأخرى حول العالم، تأثر موسم كرة المضرب بتفشي فيروس "كوفيد-19" وأرجئت بطولة رولان غاروس من أيار/مايو الى أيلول/سبتمبر.

وعندما لا يكون في التمارين، يقضي كرافيتس وقته في تكديس الرفوف في زمن فيروس كورونا الذي أدى الى وفاة 5750 شخصا في ألمانيا حتى الآن من أضل 155193 إصابة.

وأوضح "أقوم بفرز الرفوف والتأكد من تخزين النقانق والجبن بشكل جيد وفرز الصناديق الفارغة"، مضيفا "الأسبوع الماضي، توليت مهام الخدمة الأمنية عند المدخل، وقمت بتعقيم عربات التسوق".

وكان كرافيتس يفكر في تولي "وظيفة عادية" الى جانب كرة المضرب، لكن "بفضل كورونا، لدي الآن فرصة للقيام بذلك"، كاشفا بأن خبرته تمنحه "تقديرا" أكبر كمحترف كرة مضرب.

وكان كرافيتس ممتنا لتمكنه "من تحويل هوايتي الى وظيفة" في اشارة الى كرة المضرب التي وضعت وشريكه مايس على خارطة اللعبة العام الماضي، إذ أتبعا تتويجهما في رولان غاروس بالوصول الى نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، رابعة بطولات الغراند سلام.

وأقر كرافيتس أنه قبل نجاح العام الماضي، كافح من أجل تغطية نفقاته، موضحا "لقد أنهيت بعض الأعوام في المنطقة الحمراء (أي أن المصاريف أكثر من الإيرادات). في إحدى المرات فزت بأكثر بقليل من ألف يورو كجائزة مالية من مشاركتي بدورة في إيطاليا، وكان هذا راتبي الأسبوعي".

وتابع "يتوجب علي أن أدفع ضريبة على هذا (المبلغ)، وأن أحسم نفقات السفر وأتعاب المدرب. لم يتبق الكثير".

وساند كرافيتس النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي دعا مؤخرا لإنشاء صندوق من أجل مساعدة المحترفين ذوي التصنيف المتدني والذين يكافحون ماليا في ظل توقف المنافسات، معتبرا أن ذلك "يمكن بالتأكيد أن يساعد بعض اللاعبين على الاستمرار. لكن بشكل عام سيكون من الرائع لو استطعنا، بغض النظر عن كورونا، أن نكسب عيش كريم من هذه الرياضة حتى للذين هم خارج (تصنيف) المئة الأوائل" في ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب.