مغامرة جابر في دورة دبي تنتهي في ربع النهائي

وكانت التونسية، البالغة 27 عاماً، تبحث عن لقبها الثاني في دورات رابطة المحترفات بعد الذي أحرزته العام الماضي في دورة برمنغهام، إلاّ أنها اصطدمت بواقعية هاليب.

وخاضت جابر، المصنفة ثامنة في دبي، أول دورة لها عقب تعافيها من إصابة تسببت بانسحابها من ربع نهائي دورة سيدني وغيابها عن بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت هاليب خلال المؤتمر الصحافي عقب فوزها "أنا سعيدة جداً من طريقة سير المباراة. اعتقد أنني لعبت كرة مضرب جيدة وكنت قوية وأعرف جيداً انها (جابر) تبدل نمط اللعب كثيراً. ليس من السهل أبداً ايجاد أفضل نمط خلال المباراة".

وضربت هاليب موعداً مع اللاتفية يلينا أوستابنكو التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام التشيكية بترا كفيتوفا في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين و39 دقيقة إلى فوز 5-7 و7-5 و7-6 (11-9).



وانضمت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى المتأهلات لنصف النهائي بفوزها على السويسرية جيل تيخمان بصعوبة أيضاً 6-2 و5-7 و6-4.

وتلعب كوديرميتوفا في نصف النهائي الآخر مع الفائزة من المباراة التي تجمع الأوكرانية دايانا ياستريمسكا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.







