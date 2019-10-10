مدفيديف بصعوبة إلى ربع نهائي شنغهاي

واحتاج مدفيديف، المصنف الرابع على العالم، إلى رفع مستوى لعبه للتغلب على بوسبيسيل المصنف 248 عالميًا والمتأهل من التصفيات.

وضرب مدفيديف (23 عاماً) موعداً في الدور التالي مع الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و7-5.

وعاد فونييني (32 عاماً) مرة جديدة إلى الواجهة بعدما تجادل مع الحكم مرات عدة خلال مباراته أمام خاتشانوف، وذلك بعد يومين من مشادة كلامية مع البريطاني أندي موراي الذي طلب منه أن "يسكت" عندما كان يتكلم مع الحكم.

وعبر فونييني، المصنف 12 عالمياً، أمام خاتشانوف عن عدم رضاه عن القرارات بالضحك خلال احدى الكرات، قبل أن يتبادل الكلام مع الحكم باللغة الإيطالية.

وكان فونييني أقصى الثلاثاء موراي العائد إلى الملاعب بعد عملية جراحية في الورك، في مباراة انتهت بثلاث مجموعات واتهم خلالها البريطاني منافسه بالصراخ أثناء كرة حاسمة.