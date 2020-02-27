ما فحوى الحديث الذي دار بين ناصر الخليفي وأنس جابر؟

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وكانت اللاعبة التونسية سعيدة جداً بلقاء ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب فوزها على المصنفة ثالثة عالمياً بمجموعتين مقابل واحدة 6 – 4 و3 – 6 و6 –3.

وتحدّثت أنس جابر عن الحوار الذي جمعها بالخليفي قائلة: "أنا سعيدة جداً بلقاء السيد ناصر الخليفي وكذلك لأنه جاء لتشجيعي ومشاهدة مباراتي أمام بليسكوفا. لقد شكرني على الأداء الذي قدمته وهنأني بالفوز والتأهل إلى ربع النهائي. لقد أكد لي بأن الاتحاد القطري سيواصل دعمه لي".

وأردفت اللاعبة التي تقدم أداءاً لافتاً في بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلة: "أخبرت السيد ناصر الخليفي بأنني ممتنة جداً للاتحاد القطري على دعمه المتواصل لي. حاولت أن أرد لهم الجميل، منحوا لي العديد من الفرص للمشاركة في البطولة ببطاقة الدعوة وأنا فخورة جداً بهذا الدعم والحضور هنا في قطر التي أحب دائماً اللعب فيها".

ماذا قالت أنس جابر عن شارابوفا؟

في اليوم الذي شهد انجاز اللاعب التونسية ووصولها لربع النهائي أعلنت الروسية ماريا شاربوفا، صاحبة الـ5 بطولات في الغراند سلام والمصنفة أولى عالمياً سابقاً، اعتزالها اللعب في ملاعب الكرة الصفراء فتحدثت أنس جابر عن هذا القرار قائلة: "أنا حزينة لقرار اعتزال شارابوفا. لم تجمعنا مباراة من قبل، تمنيت اللعب أمامها".

وأضافت اللاعبة التونسية: "حتى بعد قرار اعتزالها، قد يأتي يوم وأخوض مباراة أمامها.. طبعاً إن أرادت هي ذلك".

مواجهة صعبة أمام كفيتوفا

أما عن مواجهة التشيكية الأخرى، بيترا كفيتوفا، المصنفة 11 عالمياً، في ربع النهائي أكدت أنس جابر بأن المباراة ستكون صعبة قائلة: "إنها تلعب بشكل لا يصدق، هي لاعبة قوية جداً. لعبت أمامها في ويمبلدون لذلك سأكون مستعدة جيداً لهذه المباراة".

وأضافت: " أجد صعوبة كبيرة في اللعب أمام اللاعبات اللاتي يلعبن باليد اليسرى لكنني أشعر بحالة جيدة هذا العام وجاهزة لكل التحديات وأرغب بشدة في الوصول إلى ما أنشد إليه مستقبلاً".

وأردفت المصنفة 44 عالمياً قائلة: "أعاني من إصابة بسيطة في الركبة لكن من المرجح أنها ليست مقلقة وسأتجاوز هذا لتقديم مباراة رائعة أمام الجماهير التي ستكون حاضرة لمساندتي".

يذكر أن أنس جابر واجهت كفيتوفا في مباراة واحدة في بطولة ويمبلدون 2019، ثالث دورات الغراند سلام، وانهزمت فيها التونسية بمجموعتين دون رد 6 – 4 و6 – 2.