لقب دورة تورونتو بين هاليب وحداد مايا

وضربت هاليب بذلك موعداً مع المفاجأة البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة بطلة العام الماضي 6-4 و7-6 (9-7).

وسيكون هذا النهائي في تورونتو الأول لهاليب منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في كانون الثاني/يناير الماضي، والنهائي الأكبر للمصنّفة الأولى عالميا سابقاً منذ فوزها بدورة روما عام 2020.

وضمَن الفوز لهاليب عودتها إلى نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الذي سيصدر الاثنين، مع إمكانية أن تصعد الى المركز السادس في حال تتويجها الأحد باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2018.

أول برازيلية في نهائي دورات الألف

من جانبها تقدم البرازيلية البالغة من العمر 26 عاماً مستويات لافتة في الفترة الاخيرة، حيث فازت بلقبين في دورات "دبليو تي أيه" هذا العام وحققتهما في حزيران/يونيو في برمنغهام ونوتنغهام.

وباتت حداد مايا التي حرمت التشيكية البالغة من العمر 30 عاماً من محاولة الفوز بلقبها السابع عشر في مسيرتها، أول برازيلية تصل الى نهائي إحدى دورات الألف، محققة انتصارها السابع عشر منذ حزيران/يونيو.

وببلوغها النهائي، ستضمن البرازيلية الصعود من المركز الرابع والعشرين في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الى نادي العشرين الأوليات.

