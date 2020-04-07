كيريوس يعرض توزيع الطعام على الجائعين في أستراليا

قال النجم السليط اللسان داخل الملعب والمعروف بتصريحاته النارية إنه سيوصل الطعام بنفسه إلى عتبات المنازل، بعدما أدت القيود المحلية إلى إغلاق عدة شركات واجبار عدد كبير من الناس على ترك وظائفهم.

كتب اللاعب المصنف 40 عالميا والذي يتخذ من العاصمة كانبرا مقرا لاقامته "رجاء لا تناموا ومعدتكم خاوية".

أضاف في حسابه على موقع "انستاغرام": "لا تخافوا أو تشعروا بالحرج من إرسال رسالة خاصة لي. سأكون أكثر من سعيد لأتشارك معكم ما أملك".

تابع اللاعب البالغ 24 عاما والذي تبلغ قيمة جوائزه في ملاعب الكرة الصفراء نحو 8,5 ملايين دولار أميركي "حتى علبة من المعكرونة، رغيف من الخبر أو حليب. سأسقطها على عتبة بابكم، ومن دون أي أسئلة !".

وفي صفحته التي يتابعه فيها نحو 1,4 مليون شخص، حصل تعليقه على أكثر من 90 ألف اعجاب.

وتم تشبيه اصطفاف الأشخاص في كافة أنحاء البلاد للحصول على دفعات مالية من الرعاية الاجتماعية، بأيام الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ تم حظر جميع الأعمال غير الضرورية والسفر لاحتواء فيروس "كوفيد-19".

وكان كيريوس قاد في كانون الثاني/يناير الماضي حملة إغاثة من حرائق الغابات جمعت ملايين الدولارات.

وساهم اللاعب الموهوب بمئتي دولار أسترالي (125 دولار أميركي) لكل إرسال ساحق يضربه خلال شهر، وسار على خطاه مواطنوه اللاعبون أليكس دي مينور، جون ميلمان، جون بيرز وسامنتا ستوسور.

وحصل كيريوس على احترام كبير في بلاده جراء حملة التبرعات التي قادها. وقد ساعدته كثيرا في تغيير صورته، بعد تعرضه للايقاف لمدة 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2019 إثر سلسلة من المخالفات التي ارتكبها.

ويعيش عالم كرة المضرب فترة بالغة الصعوبة بسبب تفشي كورونا، وقد تم إلغاء بطولة ويمبلدون على الأراضي العشبية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية وتأجيل رولان غاروس على الأراضي الترابية. وتم تعليق جميع المنافسات حتى 13 تموز/يوليو على الأقل.





