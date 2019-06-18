كيريوس يرحّب بعودة موراي لعالم الكرة الصفراء



وجاءت عودة موراي، الذي خضع لجراحة في أعلى الفخذ قبل خمسة أشهر، هذا الأسبوع بالمشاركة مع فليسيانو لوبيز في منافسات الزوجي.

وقال كيريوس للصحفيين قبل مباراة الدور الأول أمام الفرنسي أدريان مانارينو "كان آندي هو أول شخص أشاهده هنا وهو يقوم بتدريباته. لم أصدق ما رأيت. مشاهدته وقد عاد بصحة وعافية وفي حالة سعادة هو كل ما كان يهمني".

وأضاف: "إنه مقاتل، مستواه جيد بما يكفي لإحداث مشكلات لمنافسيه في مباريات الزوجي خاصة مع وجود فليسيانو معه. بوسعي أن أدفع أموالا لمتابعة مباراة مثل هذه".

وعلاقة كيريوس متوترة مع مجموعة من كبار اللاعبين في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بما في ذلك نوفاك دجوكوفيتش وروجيه فيدرر ورافائيل نادال لكنه يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع موراي.

ودافع البريطاني موراي عن كيريوس في عدة مواقف عندما كان اللاعب الشاب يستشيط غضبا ويعبر عن ذلك بسلوكه داخل الملعب أو بتوجيه سهام انتقاداته لزملائه من اللاعبين المحترفين.

وقال كيريوس إن موراي تحدث إليه عن إمكانية اللعب معا في منافسات الزوجي في ويمبلدون عندما تدربا سويا في ملاعب نادي عموم إنجلترا قبل عدة أسابيع.

